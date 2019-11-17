Видео: Шура в образе женщины мечтает о снежной горке в Сургуте

Российский эстрадный певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, снял в Сургуте юмористическое видео. Для ролика певец переоделся в женщину: надел пальто, платок и взял в руки сумку. Как отмечает URA.RU, музыкант даже придумал себе новое сценическое имя — Тамара, и вместе с оператором отправился к огромной куче снега для съемок.

Смешной ролик исполнитель хитов 90-х выложил у себя в Instagram. На кадрах Шура в образе женщины делает вид, что мерзнет на фоне гигантских сугробов.

«Уже полдня стою, лопату жду, горку хочу. Мужик сказал: бутылку дала — сейчас лопатку принесу, горку делать. Ушел гад, уже вечереет. <…> Горку хочу!» — произносит неестественным голосом артист.

Подписчики оценили творчество Шуры. Многие признались, что ролик поднял им настроение, а другие похвастались, что у них еще тепло и снег ожидается нескоро.

«Томочка. Какой вы добрый и позитивный! Доброта — это очень ценно! Всего вам хорошего!»

«А у нас на Кубани +20, снегом и не пахнет!!!»

«Шура я вас проста обожаю!!! Юмор класс!»

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних туфлях.