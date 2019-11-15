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«Колотун на дворе»: Певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних туфлях

, 14:29 | Мия Субботина Видео 658

Артист посетовал, что не знал о суровой погоде в городе и теперь замерзает в своей одежде.

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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev

Тема:
Погода 4092

Российский певец Шура прилетел в город Ноябрьск на концерт и пожаловался на местную погоду, разместив пост на своей странице в Instagram. По словам артиста, его никто не известил, что в городе уже зима: сильные морозы и метровые сугробы.

«А я в легоньком пуховичке, в летних туфельках на босу ногу», — посетовал исполнитель.

Instagram @shuramedvedev

Поклонники тут же предложили привезти теплые вещи музыканту, а также заботливо посоветовали не сидеть на сквозняке и утепляться.

«Здорово внезапно так оказаться в зимней сказке. Одевайся теплее, Саша и удачного выступления!»;

«Сашенька, берегите себя!»;

«Саша, пусть любовь зрителей Вас согреет»;

«Ох нелегкая жизнь артиста», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Шура развеял слухи о нетрадиционной ориентации и признался в чувствах к Собчак.

Тема:
Погода 4092
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