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  4. Антонов ответил на обвинения американских СМИ в продвижении культуры РФ в США

Антонов ответил на обвинения американских СМИ в продвижении культуры РФ в США

, 1:08 | Карина Бернтгольц Видео 110

Посол России в США подчеркнул, что в Штатах растет количество русофобских настроений, которые стали распространяться за пределы политики.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, /Лысцева Марина

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на статью американского издания The New York Times, которая негативно характеризует продвижение русской культуры в США. В частности, в материале говорится о том, что Кармеловский институт русской истории и культуры при столичном Американском университете якобы слишком благожелательно рассказывает о российских традициях и культуре, пишет телеканал RT.

По словам Антонова, американские СМИ изображают русскую культуру как мощный инструмент Кремля, чтобы манипулировать общественным мнением американцев. Однако данные обвинения не имеют никаких оснований. По его мнению, подобные публикации свидетельствуют об увеличении русофобских настроений в США, которые стали распространяться за пределы политических отношений.

«Количество русофобии в американских СМИ в последние годы было беспрецедентным. Хотя антироссийская риторика время от времени используется для внутриполитической борьбы в США, эта пропагандистская кампания достигла абсурдных уровней, распространяясь на области, которые имеют мало общего с политикой», — написал Антонов в Facebook.

Посол РФ в США убежден, что «взаимная изоляция» России и Соединенных Штатов не должна влиять на культурные отношения двух стран. Он призвал власти двух государств добиться взаимопонимания, отметив, что такой подход станет выигрышным для обеих сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала санкции США из-за «Северного потока — 2» витком русофобии.

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