Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможные санкции США, которыми грозится Вашингтон в связи с проектом «Северный поток — 2», продолжением антироссийской кампании.
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Захарова обратила внимание, что стремление Вашингтона по любому поводу вводить ограничительные меры свидетельствует о неспособности «использовать какие-либо другие инструменты». При этом США ничего не выиграли от введения тех или иных ограничений «ни в сфере бизнеса, ни даже в сфере политики», отметила дипломат.
Вашингтон категорически против проекта «Северный поток — 2», так как он снижает возможности влияния на страны Евросоюза в вопросе обеспечения ресурсами, то есть, энергетической безопасности.
«Северный поток — 2» прокладывается по дну Балтийского моря от российского побережья к Германии. Его строительство планируется завершить к концу 2019 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 70% газопровода уже проложены.