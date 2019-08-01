Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможные санкции США, которыми грозится Вашингтон в связи с проектом «Северный поток — 2», продолжением антироссийской кампании.

« Нужно обратить внимание на то, что пока речь идет только об обсуждении очередного витка русофобских мер в конгрессе США. Там обсуждается много чего, не всегда принимаются решения », — отметила она.

Захарова обратила внимание, что стремление Вашингтона по любому поводу вводить ограничительные меры свидетельствует о неспособности «использовать какие-либо другие инструменты». При этом США ничего не выиграли от введения тех или иных ограничений «ни в сфере бизнеса, ни даже в сфере политики», отметила дипломат.

Вашингтон категорически против проекта «Северный поток — 2», так как он снижает возможности влияния на страны Евросоюза в вопросе обеспечения ресурсами, то есть, энергетической безопасности.

«Северный поток — 2» прокладывается по дну Балтийского моря от российского побережья к Германии. Его строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 70% газопровода уже проложены.