Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 ноября, большинству знаков зодиака следует посвятить время себе. Обратить время на хобби, прислушаться к внутренним мыслям и поразмыслить о будущем.
♈ Овен
Семена не прорастают в одночасье. Требуется нежная любовь и забота, чтобы оживить саженцы.
Овны, точно так же и вы должны постоянно подпитывать свои творческие проекты. Те, кто терпеливо вкладывается в работу, в конце концов обнаруживают, что дерево начало приносить плоды.
Космический совет: вкладывайтесь в себя планомерно и постоянно.
♉ Телец
Британская оратор Эстер Хикс как-то сказала: «Единственная настоящая мера успеха — это количество радости, которую мы чувствуем».
Тельцы, вы создали для себя безопасную и изобильную жизнь. Но способны ли вы наслаждаться инвестициями, вложенными в «банк жизни»? Участвуете ли вы в событиях, которые вызывают улыбку на вашем лице? Подумайте над этим сегодня.
Космический совет: посчитайте количество радости в своей жизни.
♊ Близнецы
Если утром вы просыпаетесь, но не хотите двигаться дальше — пора задуматься о людях, которые вас окружают. Оградите себя от желчных коллег или неблагоприятных условий, чтобы привести в порядок мысли.
Сегодня возможно недопонимание в межличностных отношениях. Близнецы, не делайте поспешных выводов и громких заявлений, о которых потом придется жалеть.
Космический совет: сегодня надо привести в порядок внутренний мир, чтобы не срываться во внешнем.
♋ Рак
Помните, щедрость — это добродетель. Обязательно делитесь плодами жизни с теми, кто помог вам достичь текущего местоположения. Время вспомнить людей, которые когда-то вас направили. Может быть, позвонить школьной учительнице?
На работе же ведите себя сегодня практичнее, чем обычно: принимать решения надо особенно расчетливо, без влияния эмоций. Продуманный анализ рисков позволит вам остаться на вершине.
Космический совет: помните, что щедрость — это добродетель.
♌ Лев
«Так занимайтесь же тем, что помогает вам жить. Следуйте своим привязанностям, увлечениям и порывам. Доверяйте им. Создавайте то, от чего у вас в сердце происходит переворот». Мудрые слова американской писательницы Элизабет Гилберт помогут расширить ваше творческое сознание.
Львы, посвятите второй выходной тому, что вы любите, будь то рисование, ведение дневника, танцы или кулинарные подвиги. В процессе вы вспомните, что в жизни есть не только рутинные задачи, требовательные начальники и бесконечная гонка за деньгами.
Космический совет: посвятите этот день своему хобби.
♍ Дева
Найдите время разобраться в отношениях с вашей текущей работой. Довольны ли вы тем путем, который выбрали для себя? Чувствуете ли мотивацию каждый день просыпаться и что-то менять?
Вселенная предлагает направить энергию туда, где лежит ваша истинная страсть. Когда человек доволен своим делом, успех и изобилие свободно вливаются в его жизнь.
Космический совет: разберитесь с работой. Вы точно на нужном месте?
♎ Весы
Что делает вдох и выдох столь важными и почему йоги постоянно говорят о силе дыхания? Помните, что дыхание — это поток жизненной силы через энергетические пути организма. Это движение не только оживляет наше тело, но приносит мир и ясность ума.
Сделайте сегодня сознательное усилие и понаблюдайте за своим дыханием, Весы. Время исследовать свой внутренний пейзаж, отдалившись от шума снаружи.
Космический совет: понаблюдайте за своим дыханием.
♏ Скорпион
Если вы не наделите ситуацию энергией, она исчезнет так же, как и появилась. Часто люди страдают от проблем, выдуманных самостоятельно. Внимательно осмотритесь и подумайте: так ли важны сами по себе те вещи, которые вызывают в вас сейчас душевные колебания?
Примите активные меры, когда дело доходит до очистки вашего пространства. Хороший способ — проанализировать свои мысли. Сделайте это частью своей ежедневной практики начиная с сегодня.
Космический совет: анализируйте свои мысли.
♐ Стрелец
Древнегреческий историк Фукидид однажды сказал своим ученикам: «Секрет счастья — это свобода, а секрет свободы — смелость». Запомните эти слова и руководствуетесь ими сегодня и каждый день.
Если вы сможете проявить мужество и храбрость, вопреки всем невзгодам, которые выпадут на вашу долю, вы обретете расположение Вселенной. Она будет вами гордиться и покровительствовать во всех начинаниях. Не бойтесь рисковать — совсем скоро ваша жизнь скоро изменится.
Космический совет: найдите в себе смелость достичь счастья.
♑ Козерог
Козероги, пришло время пустить дело на самотек и довериться воле случая. Американский писатель Николас Спаркс советовал своим читателям: «Если что-то хочет прийти в вашу жизнь, то распахните двери. Если что-то хочет уйти, то выпустите его».
Возьмите эти слова на заметку и перестаньте сопротивляться судьбе. То, чего вы ждете, обязательно случится, однако не сразу. Осталось подождать совсем чуть-чуть.
Космический совет: доверьтесь Вселенной.
♒ Водолей
Водолеи, вы умеете избегать конфликтов? Если нет, то пора этому научиться. Еще древние китайские мудрецы говорили: «Дипломатия — это искусство позволять кому-то другому идти своим путем». Попробуйте осознать эту фразу.
Запомните: чтобы решить возникшее недоразумение, нужно, прежде всего, быть мудрым, а не твердолобым. Иногда можно кого-то похвалить, а после указать на ошибки. Научитесь находить подход к каждому человеку.
Космический совет: освойте искусство дипломатии.
♊ Рыбы
Рыбы, погрузитесь сегодня с головой в творчество. Абстрагируйтесь от внешнего мира и постарайтесь воплотить все свои творческие задумки. Забудьте о бытовых проблемах. У вас есть ровно один день, чтобы доделать все свои проекты до конца.
Используйте энергию Вселенной, оторвитесь от дел. У вас есть множество сногсшибательных идей, которые только ждут воплощения. Не теряйте ни минуты!
Космический совет: погрузитесь в искусство.
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