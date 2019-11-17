Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 ноября, большинству знаков зодиака следует посвятить время себе. Обратить время на хобби, прислушаться к внутренним мыслям и поразмыслить о будущем.

♈ Овен

Семена не прорастают в одночасье. Требуется нежная любовь и забота, чтобы оживить саженцы.

Овны, точно так же и вы должны постоянно подпитывать свои творческие проекты. Те, кто терпеливо вкладывается в работу, в конце концов обнаруживают, что дерево начало приносить плоды.

Космический совет: вкладывайтесь в себя планомерно и постоянно.

♉ Телец

Британская оратор Эстер Хикс как-то сказала: «Единственная настоящая мера успеха — это количество радости, которую мы чувствуем».

Тельцы, вы создали для себя безопасную и изобильную жизнь. Но способны ли вы наслаждаться инвестициями, вложенными в «банк жизни»? Участвуете ли вы в событиях, которые вызывают улыбку на вашем лице? Подумайте над этим сегодня.

Космический совет: посчитайте количество радости в своей жизни.

♊ Близнецы

Если утром вы просыпаетесь, но не хотите двигаться дальше — пора задуматься о людях, которые вас окружают. Оградите себя от желчных коллег или неблагоприятных условий, чтобы привести в порядок мысли.

Сегодня возможно недопонимание в межличностных отношениях. Близнецы, не делайте поспешных выводов и громких заявлений, о которых потом придется жалеть.

Космический совет: сегодня надо привести в порядок внутренний мир, чтобы не срываться во внешнем.

♋ Рак

Помните, щедрость — это добродетель. Обязательно делитесь плодами жизни с теми, кто помог вам достичь текущего местоположения. Время вспомнить людей, которые когда-то вас направили. Может быть, позвонить школьной учительнице?

На работе же ведите себя сегодня практичнее, чем обычно: принимать решения надо особенно расчетливо, без влияния эмоций. Продуманный анализ рисков позволит вам остаться на вершине.

Космический совет: помните, что щедрость — это добродетель.