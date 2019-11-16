Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Следующая неделя будет способствовать точности мышления и подведению итогов прошедшего периода. Однако, несмотря на логику и взвешенные размышления, текущие действия, которые мы будем совершать, могут получаться неожиданными, непредсказуемыми, непродуманными. Это приведет к конфликтам и нарушению договоренностей.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет справиться со сложной атмосферой недели.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет иметь положительный характер, особенно ее начало. Продолжается период вашей обаятельности и любвеобильности, что помогает удачно решать возникающие вопросы, достигать выгодных договоренностей, а также способствует успехам в личной жизни. Всему этому будет дополнительно способствовать и общее хорошее самочувствие в начале недели.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит непростая неделя, связанная с недопониманиями, ошибками в общении и в документах, неспособностью найти общий язык с окружающими. Неделя неблагоприятна для умственного труда, а также может создавать нервозность и суетливость, обычно вам не присущие. Чтобы избежать метаний, следуйте планам, намеченным ранее, не отклоняйтесь от них.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов на предстоящей неделе могут быть конфликты с противоположным полом, связанные с непостоянством эмоций и привязанностей, а также с неумением найти подход к партнеру. Ваше общее позитивное состояние поможет вам пережить это, но отношениям может быть нанесен ущерб.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет скорее позитивной. Вы сможете свободно изъясняться и находить подход к окружающим, четко и точно формулировать свои мысли и описывать свое состояние. Это будет полезно как в деловой, так и в личной сфере. В основном неделя будет хороша для коммуникации, разговоров, обсуждений, составления документов и подобного.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов это будет неделя со смешанным влиянием планет. С одной стороны, ваша высокая самооценка, обаяние, склонность к гармонии и компромиссу будут помогать вам в личных и деловых отношениях. С другой стороны, на следующей неделе вам нежелательно заниматься точными расчетами, оформлением документов, умственной работой, требующей аккуратности. Здесь могут возникать ошибки и недоразумения.

Дева — гороскоп на неделю

Дев на предстоящей неделе может преследовать эмоциональная неудовлетворенность, перепады настроения, и конфликты с окружающими на этой почве. Зато неделя будет хороша для планомерной работы, планирования и организации какой-либо деятельности.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет гармоничной. Главным образом это проявится в сфере личной жизни, на которой желательно сделать акцент. Вам удастся вывести отношения на новый уровень, и они достигнут новой глубины и теплоты. Постарайтесь воспользоваться этой возможностью в том числе, чтобы разрешить старые обиды и недоразумения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов это будет неделя вдумчивых исследований, или даже расследований, а также размышлений и рассуждений. Направьте всю силу своего сфокусированного ума на те вопросы, которые наиболее важны для вас или уже некоторое время требовали своего разрешения. Также неделя хороша для планирования и переговоров.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет позитивной, без особых неожиданностей. В основном на вас будут влиять женские планеты Луна и Венера, что придаст вам мягкости, обаяния и тактичности. На этой неделе акцент хорошо будет сделать на сфере личных отношений.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов предстоящая неделя особенно будет склонять к планированию и размышлениям. Хорошо будет осмыслить и проанализировать ход ваших дел, подвести итоги прошедшего периода, обсудить их с окружающими. Ваш ум будет особенно острым, и вы придете к интересным выводам.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоящая неделя создаст больше напряжения, чем позитива. Прежде всего, это будет касаться умственной работы, которая не будет идти гладко. Могут быть снижены способности к коммуникации, а также присутствовать общая нервозность. Помогать будут обаятельность, мягкость и склонность к компромиссу, которые тоже будут присутствовать в вашей жизни на следующей неделе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя обещает смешанное влияние планет. С одной стороны, возможны перепады настроения и эмоциональная дисгармония. С другой стороны, неделя хороша для подведения итогов, а также для осмысления своих чувств и переживаний. Возможно, вам захочется начать вести дневник.

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