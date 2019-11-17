Фото: «Русская Кардашьян» показала соблазнительное бикини

Анастасию Квитко не зря называют «русской Кардашьян». Девушка в очередной раз продемонстрировала потрясающее сходство с зарубежной телезвездой. В Instagram российская модель опубликовала серию новых горячих фото.

На первой из них Квитко сидит у бассейна в обтягивающем мини. Купальник модели подчеркивал не только ее пышную грудь, но и эффектные бедра. Заворожили подписчиков и волосы девушки, которые волнами струились по плечам.

Instagram @anastasiya_kvitko

Следующие снимки были еще горячее. На фото, где Анастасия позирует спиной к фотографу, ее рука кокетливо спускается по аппетитным ягодицам.

Анастасия в описании к фото предложила выбрать фолловерам лучший снимок из серии. Восторженные комментаторы под постом устроили голосование — на каком из снимков Анастасия выглядит эффектнее и роскошнее. К единому мнению прийти не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе.