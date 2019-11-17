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Три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью в Подмосковье

, 12:14 | Нюра Незванова 11

Следственный комитет начал проверку по факту смерти людей.

Фото: www.globallookpress.com © Ralph Kerpa

Три человека скончались после употребления спиртосодержащей жидкости, еще двое находятся в больнице. СК РФ проводит проверку по факту смерти людей.

Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в городе Одинцово в Московской области. Пострадавшие доставлены в Одинцовскую ЦРБ, их состояние оценивают как средней тяжести.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, пятеро мужчин распивали некий алкогольный напиток в общежитии. С места происшествия была изъята бутылка с остатками жидкости, ее направили на химическую экспертизу.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Дианы Шурыгиной привезли в больницу Москвы с алкогольным отравлением.

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