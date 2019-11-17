Мать Дианы Шурыгиной привезли в больницу Москвы с алкогольным отравлением

Мама Дианы Шурыгиной в состоянии сильного алкогольного опьянения доставлена в больницу Москвы. У Натальи диагностировано повреждение тканей на лице. После обследования медики отпустили женщину домой.

Наталья Шурыгина попала в медучреждение с алкогольным отравлением.

Как стало известно 5-tv.tu, у женщины была рассечена бровь. Врачи оказали пациентке помощь и решили, что в стационаре ей находиться больше не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Шурыгина разводится из-за измены. Знаменитость поделилась подробностями расставания с экс-возлюбленным.