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Садальский жестко высказался о поведении Лолиты после развода

, 13:41 | Ниса Мурзанаева Фото 217

Актер против выпячивания чувств. По его словам — «чем жарче любовь, тем быстрее расставание».

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Фото, видео: Instagram @stassadal

Актер и ведущий Стас Садальский порассуждал о поведении знаменитостей после громких разводов. В качестве примера артист привел недавнее расставание певицы Лолиты Милявской с супругом Дмитрием Ивановым. По мнению Садальского, рассказывать о чувствах и личной жизни на всю страну — неприемлемо. Шоумен поделился мыслями о разрывах отношений в Instagram.

«Одна артистка бегала по всем телеканалам и рассказывала, как счастлива с молодым мужем. Сегодня она проклинает девять лет замужества и обильно льет гадости на возлюбленного, бросившего ее. Всегда был против выпячивать чувства в семье. Чем жарче любовь, тем быстрее расставание», — заявил ведущий.

Instagram @stassadal

По словам Стаса Садальского, идеальным примером расставания является развод кинозвезды СССР Людмилы Целиковской и ее мужа Юрия Любимова. Последний сбежал из страны с другой женщиной. Общественность рьяно осуждала поступок супруга артистки. Однако актриса встала на сторону бывшего возлюбленного.

«Как я могу говорить плохо о своем муже, ведь прожила с ним столько лет?» — цитирует слова советской знаменитости Стас Садальский.

В публикации актер предложил подписчикам самим выбирать, какое поведение после разрыва отношений для них более приемлемо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети бурно обсуждают странный танец Стаса Садальского на радиостанции.

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