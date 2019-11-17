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Международный день студента: история возникновения праздника

, 13:54 | Василий Заика Видео 67

Праздник был учрежден в 1941 году в Лондоне во время встречи учащихся стран, объявивших войну фашизму.

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Фото, видео: DPA/TASS

Международный день студента отмечается 17 ноября 2019 года. Этот праздник был учрежден в 1941 году в Лондоне представителями учащейся молодежи стран, которые объявили войну фашизму.

История возникновения праздника прочно связана с трагическими событиями, произошедшими в Чехословакии 28 октября 1939 года. В тот день пражские студенты вместе с преподавателями вышли на улицы, чтобы отметить годовщину образования своей страны, уже оккупированной гитлеровскими войсками.

Фашисты устроили разгон мирной демонстрации. В ходе этих событий трагически погиб студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны застреленного учащегося быстро трансформировались в акцию протеста. Тогда десятки студентов были арестованы. Свыше 1200 человек гитлеровцы схватили и отправили в концлагерь Заксенхаузен. Девять активистов студенческого движения были казнены в казематах тюрьмы в пражском Рузине. Чехословацкие вузы были закрыты до окончания войны.

В 1946 году в Праге во время Всемирного конгресса учащиеся подтвердили празднование Международного дня студентов. Именно с этого момента памятная дата стала отмечаться ежегодно.

В настоящий момент Международный день студента празднуется во многих мировых державах, в том числе и в России. В Москве в этот день для учащихся в павильоне Московских центральных диаметров работает бесплатное антикафе.

День российского студенчества или Татьянин день отмечается 25 января. Название праздника произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в этот день в Православной церкви.

Императрица Елизавета Петровна в 1755 году издала указ об учреждении Московского университета и «Татьянин день» стал праздноваться как день рождения вуза, а впоследствии и как праздник российского студенчества. Начиная с 2005 года, день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести 16 ноября, чтобы не навлечь беду.

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