Счастливая, Супер и Мудрая: жители Марий Эл удивили выбором новых фамилий

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Некоторые жители республики решили сменить прежние данные в надежде сделать их более красивыми и символичными.

Жители Марий Эл сменили фамилии на Счастливую и Супер

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Жители Марий Эл сменили свои фамилии и стали Супер, Счастливой и Мудрой

В 2025 году несколько жителей Марий Эл сменили фамилии на Счастливую, Супер и Мудрую. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе главы республики.

В органах ЗАГС уточнили, что отдельной статистики по причинам смены фамилий не ведут. Чаще всего на такой шаг идут женщины при заключении или расторжении брака.

При этом в 9% случаев за прошлый год речь шла о личном желании изменить «неблагозвучную» фамилию. Среди необычных вариантов, которые выбирали жители региона, также оказались Архитемный и Легкая.

В ЗАГС отметили, что неоднократные обращения одного человека с заявлениями о смене имени и фамилии встречаются крайне редко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Нюша намерена вернуть себе имя Анна. Артистка рассказала, что официально сменила имя в 17 лет, когда участвовала в конкурсе известного телеканала. Теперь певица считает, что пришло время вернуться к прежнему имени.

Нюша также вспомнила, что в прошлом у авторов мультсериала «Смешарики» возникали вопросы из-за совпадения ее имени с именем персонажа. Чтобы избежать юридических проблем, певице пришлось оформить Нюшу не как псевдоним, а как официальное имя с заменой паспортных данных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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