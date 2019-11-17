СК направил в суды более 40 дел о хищениях на «Восточном»

СК направил в суды уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями на космодроме «Восточный». В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы. Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, к расследованию подключено, в том числе военное следствие.

В частности, уже отбывают наказание занимавшие ранее должности начальника «Дальспецстроя» Юрий Хризман, главного бухгалтера предприятия Владимир Ашихмин, заместителя начальника «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, руководителя «Спецстройтехнологии» Александр Никитин.

Например, Хризман своими преступными действиями нанес ущерб государственному бюджету в размере пяти миллиардов 200 миллионов рублей, а Никитин — 665 миллионов рублей.

На стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более одного миллиарда 500 миллионов рублей.

В настоящее время СКР расследует 12 уголовных дел по делу о хищениях на космодроме «Восточный», в том числе против бывшего директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал на беспорядок и воровство при строительстве космодрома «Восточный».