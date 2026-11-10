Народного артиста РСФСР Юрия Каюрова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Церемония прощания прошла в траурном зале. Проститься с актером пришли десятки человек, среди них народные артисты России Василий Бочкарев и Светлана Аманова, заслуженный артист России Василий Дахненко и актриса Лидия Милютина.

Соболезнования родным и близким Каюрова выразил президент России Владимир Путин. Телеграммы также направили мэр Москвы Сергей Собянин и представители театрального сообщества.

Юрий Каюров умер 6 ноября в возрасте 99 лет. О его смерти сообщил Малый театр, в котором актер служил более полувека.

Сын артиста Леонид Каюров рассказал 5-tv.ru, что в последний месяц жизни состояние отца резко ухудшилось.

«Это закономерно случилось: уже все, полная изношенность организма. Еще месяц тому назад была ясность ума, память прекрасная. Но потом все резко изменилось. Буквально „сгорел“ за месяц. Все стало отказывать», — рассказал Леонид Каюров.

Последние три недели жизни актер провел в госпитале. По словам сына, отец боялся умереть в больнице и хотел вернуться домой. Родные исполнили его желание. Накануне смерти Каюрова привезли домой, где он провел последние часы.

Семья надеялась, что Каюров отметит 100-летний юбилей, однако до этой даты он не дожил несколько месяцев. Последний день рождения актер отпраздновал 30 сентября.

Юрий Каюров родился в 1927 году в Череповце. До актерской карьеры он окончил ремесленное училище в Вологде, работал токарем на ленинградском заводе, затем служил на флоте. Во время службы на учебном крейсере «Аврора» с разрешения командования посещал театральную студию Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд.

Позднее Каюров окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и начал работать в Саратовском драматическом театре. В 1967 году его пригласили в Малый театр, где он исполнил 25 ролей.

Широкую известность актеру принес образ Владимира Ленина. Впервые он сыграл его в фильме «В начале века» в 1961 году и впоследствии возвращался к этой роли еще 17 раз. Всего в фильмографии Каюрова около 70 работ. Среди известных картин с его участием — «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам», «Пропавшая экспедиция» и «Ленин в Париже».

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