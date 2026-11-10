После скорой и капельницы: Киркоров отказался отменять второй концерт в Тюмени

Киркоров выйдет на сцену в Тюмени, несмотря на проблемы со здоровьем

Народный артист России Филипп Киркоров выступит в Тюмени 10 ноября, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Отменять концерт певец не собирается, поскольку его самочувствие улучшилось. Об этом ТАСС сообщила представитель исполнителя Екатерина Успенская.

«Сегодняшний концерт Филиппа Киркорова в Тюмени состоится по расписанию. Артист чувствует себя лучше и готовится к выходу на сцену. Благодарим зрителей за поддержку и теплые пожелания», — заявила она.

Накануне, 9 ноября, Киркоров уже выступил в Тюмени, однако концерт оказался непростым для артиста. Певец с трудом передвигался по сцене, а некоторые зрители выразили недовольство его состоянием и качеством выступления.

Как сообщал 5-tv.ru, позднее выяснилось, что артист вышел к публике с высокой температурой. По словам Успенской, Киркорову потребовалась медицинская помощь: к нему приезжала скорая, врачи поставили капельницу.

После концерта исполнитель обратился к поклонникам и принес извинения тем, чьи ожидания не оправдались. Он признался, что каждый номер давался ему с трудом, однако отменять шоу не захотел, поскольку зрители заранее приобрели билеты и приехали из разных городов.

Несмотря на тяжелое самочувствие, Киркоров пообещал выйти на сцену на следующий день и выложиться на 150%. Теперь его представитель подтвердила, что выступление состоится по расписанию.

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