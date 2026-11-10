«Он в Москве, на смене»: директор Сапрыкина опровергла слухи о его задержании

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 21 0

Ранее появилась информация, что актера якобы задержали в Белоруссии после двух скандалов в заведениях общественного питания.

Директор Сапрыкина опровергла сообщения о задержании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Директор Сапрыкина опровергла слухи о его задержании в Минске

Директор актера Кузьмы Сапрыкина Наталья Гнеушева опровергла сообщения о его задержании в Минске после двух пьяных дебошей. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что артист находится в Москве и работает на съемочной площадке.

«Он в Москве, на смене», — сообщила Гнеушева.

Ранее ряд Telegram-каналлов писал, что звезду фильма «Движение вверх» якобы дважды задерживали в белорусской столице в течение суток. Утверждалось, что сначала Сапрыкин устроил скандал в ресторане быстрого питания, после чего оказался в изоляторе временного содержания. Выйдя на свободу, он якобы отправился в кафе «Васильки», где снова начал конфликтовать с персоналом.

Как утверждалось в публикации, актер оскорблял сотрудников заведения, стучал по столу и требовал обслужить его, ссылаясь на свою известность. Издания также сообщали о возбуждении административного дела и возможном запрете Сапрыкину на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Кузьма Сапрыкин известен зрителям по спортивной драме «Движение вверх» и сериалу «Химкинские ведьмы».

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