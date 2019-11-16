«Нас познакомили дети»: Шепелев опубликовал романтичное фото с возлюбленной

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев поделился романтичным снимком со своей возлюбленной Екатериной на своей странице в Instagram. Мужчина рассказал, что с избранницей его познакомили их дети.

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — сообщил телеведущий.



Instagram @dmitryshepelev

Мужчина также поинтересовался у подписчиков, как они знакомили своих детей с новыми партнерами. Одна из подписчиц поделилась своей историей.

«Если в подростковом возрасте, то ревность ребенка неизбежна. Благо меня это миновало, сын был благоразумен, нашел общий язык с моим теперь уже вторым мужем. Когда сходились, ему было 12 лет», — поделилась женщина.

Многие подписчики обрадовались совместной фотографии влюбленных и написали в комментариях самые искренние пожелания паре.

«Огромного счастья вам и вашим детям!»;

«Пусть у Вас все будет хорошо! Живите долго, счастливо и дружно, на радость своим детям и друг другу!!!»;

«Я рада за вас! Счастья и благополучия вам!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал, как познакомился с невестой.