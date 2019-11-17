Охранник аэродрома раскрыл причину и подробности крушения беспилотника «Орион»

Военный беспилотник «Орион» разбился в поселке Листвянка Рязанской области из-за отказа электроники. Об этом 5-tv.ru сообщил охранник аэродрома, с которого взлетел аппарат.

«Отказ электроники», — ответил мужчина на вопрос о причине падения беспилотника «Орион».

По его словам, никто конкретный не пилотировал аппарат. За полетами этого и других аналогичных средств следят около ста специалистов. Ранее они уже сталкивались с техническими неполадками.

«Он (беспилотник — Прим. ред) у них уже начал барахлить. Бывало, что он терялся вообще с радара, потом вновь появлялся», — сказал охранник.

Мужчина признался, что сам не видел падения беспилотника, но слышал о нем от коллеги.

«Парень говорит — он там на вышке сидел, охранник наш — говорит: «Прям вижу, летит-летит, и прям резко в левую сторону (начал падать — Прим. ред) мертвым грузом“», — сказал охранник, уточнив, что видео нет, потому что на аэродроме не снимают.

Как сообщал 5-tv.ru, беспилотник «Орион» упал в Рязанской области недалеко от многоквартирного дома 16 ноября. Никто не пострадал. В сети есть видео с места происшествия.