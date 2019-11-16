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  4. Беспилотник «Орион» рухнул недалеко от жилых домов под Рязанью

Беспилотник «Орион» рухнул недалеко от жилых домов под Рязанью

, 16:49 | Нюра Незванова Фото 332

ЧП произошло в поселке Листвянка.

Фото: ВКонтакте @moderncraftinc

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области недалеко от многоквартирного дома. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев, пишет ТАСС.

Происшествие случилось во время испытательного полета. Предварительно, отказала техника.

Также сообщается, что у летательного аппарата возникли проблемы еще до жесткой посадки. По одной из версий, на произошедшее мог повлиять боковой ветер, считает Бубенев.

ВКонтакте @moderncraftinc

Глава Рязанского района Наталья Жуняева рассказала, что «Орион» рухнул в 70 метрах от жилого дома.

Никто не пострадал.

«Орион» — российский БПЛА средневысотный большой продолжительности полета.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти.

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