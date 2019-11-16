Беспилотник «Орион» рухнул недалеко от жилых домов под Рязанью

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области недалеко от многоквартирного дома. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев, пишет ТАСС.

Происшествие случилось во время испытательного полета. Предварительно, отказала техника.

Также сообщается, что у летательного аппарата возникли проблемы еще до жесткой посадки. По одной из версий, на произошедшее мог повлиять боковой ветер, считает Бубенев.

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Глава Рязанского района Наталья Жуняева рассказала, что «Орион» рухнул в 70 метрах от жилого дома.

Никто не пострадал.

«Орион» — российский БПЛА средневысотный большой продолжительности полета.

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