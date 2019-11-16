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  4. Видео с места падения военного беспилотника под Рязанью появилось в сети

Видео с места падения военного беспилотника под Рязанью появилось в сети

, 18:43 | Нюра Незванова Видео 215

По словам представителя СУ СК на транспорте, происшествие случилось во время испытательного полета.

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Фото, видео: ВКонтакте @moderncraftinc; YouTube / Олег Кондратов

Видео с места падения военного беспилотника «Орион» опубликовали на YouTube очевидцы произошедшего. Летательный аппарат рухнул в 70 метрах от жилого дома.

В компании «Кронштадт», которая его разработала, заявили ТАСС, что окажут содействие в расследовании причин инцидента.

«По инциденту, произошедшему в Рязани, начато расследование. Компания „Кронштадт“ окажет содействие следствию», — уточнили там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотник «Орион» упал в Рязанской области недалеко от многоквартирного дома. Сообщалось, что все произошло во время испытательного полета. По предварительной версии, отказала техника. Но по какой причине, пока ясности нет.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет одну тонну, максимальная масса полезной нагрузки — 200 килограмм.

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