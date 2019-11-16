Видео с места падения военного беспилотника под Рязанью появилось в сети

Видео с места падения военного беспилотника «Орион» опубликовали на YouTube очевидцы произошедшего. Летательный аппарат рухнул в 70 метрах от жилого дома.

В компании «Кронштадт», которая его разработала, заявили ТАСС, что окажут содействие в расследовании причин инцидента.

«По инциденту, произошедшему в Рязани, начато расследование. Компания „Кронштадт“ окажет содействие следствию», — уточнили там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотник «Орион» упал в Рязанской области недалеко от многоквартирного дома. Сообщалось, что все произошло во время испытательного полета. По предварительной версии, отказала техника. Но по какой причине, пока ясности нет.