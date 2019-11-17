  1. Пятый канал
  4. «Кино, которое нам нужно»: Мединский одобрил красивую эротику на экране

«Кино, которое нам нужно»: Мединский одобрил красивую эротику на экране

, 20:35 | Анастасия Игонина 116

Глава Минкульта РФ подчеркнул, что «диктовать режиссерам, как снимать кино» — не дело его ведомства.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Министр культуры РФ Владимир Мединский положительно отозвался об эротических сценах в российском кинематографе. Министр обсудил этот вопрос с редакцией RT.

Мединский подчеркнул, что указывать режиссерам, как снимать кинокартины — «не дело Министерства культуры». И если пикантные сцены оправданы режиссерским замыслом и сняты красиво и профессионально, а сам фильм имеет соответствующую возрастную пометку — министр не видит в таких эпизодах ничего плохого.

Высоко оценил глава Минкульта нашумевшую ленту «Текст», за постельную сцену в котором публика раскритиковала Кристину Асмус. Министр обратил внимание на то, что у картины есть две версии — и при этом «Текст» все равно имеет пометку «18+».

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», — убежден Владимир Мединский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минкульт опубликовал «черный список» недобросовестных кинопроизводителей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

Последние новости

21:22
«Так-то лучше!»: Звезда «Дома-2» исправилась после «голого» фото с сыном
21:10
«Не говорите плохо о Ксюше!»: мать Виторгана встала на защиту Собчак
20:59
Скульптура кормящей Мадонны на станции метро в Москве лишилась груди — фото
20:43
«Аж мурашки по коже»: Анна Нетребко спела на сцене вместе с 11-летним сыном
20:35
«Кино, которое нам нужно»: Мединский одобрил красивую эротику на экране
20:25
МИД РФ: Москва не отрицала, что вернет Киеву суда после инцидента в Керченском проливе

Сейчас читают

Садальский жестко высказался о поведении Лолиты после развода
«Страшно»: Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев