«Кино, которое нам нужно»: Мединский одобрил красивую эротику на экране

Министр культуры РФ Владимир Мединский положительно отозвался об эротических сценах в российском кинематографе. Министр обсудил этот вопрос с редакцией RT.

Мединский подчеркнул, что указывать режиссерам, как снимать кинокартины — «не дело Министерства культуры». И если пикантные сцены оправданы режиссерским замыслом и сняты красиво и профессионально, а сам фильм имеет соответствующую возрастную пометку — министр не видит в таких эпизодах ничего плохого.

Высоко оценил глава Минкульта нашумевшую ленту «Текст», за постельную сцену в котором публика раскритиковала Кристину Асмус. Министр обратил внимание на то, что у картины есть две версии — и при этом «Текст» все равно имеет пометку «18+».

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», — убежден Владимир Мединский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минкульт опубликовал «черный список» недобросовестных кинопроизводителей.