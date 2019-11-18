Математик и основатель «Второй школы» Овчинников госпитализирован в Москве

Математик и основатель лицея «Вторая школа» Владимир Овчинников госпитализирован в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, 91-летний педагог неудачно упал у себя дома, получив перелом. В настоящее время мужчина находится в хирургии. Однако врачи планируют через пару дней отпустить его домой.

Владимир Овчинников в 60-е годы прошлого столетия превратил обычную школу в новом районе столицы в физико-математическую. Был уволен за якобы несоответствие идеологическим установкам КПСС, а в 2001 году его восстановили в должности директора на прежнем месте. На посту руководителя образовательного учреждения Овчинников трудится по сей день.