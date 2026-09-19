В Берлине прошла акция против закрытия Русского дома

В Берлине по инициативе партии BSW прошла акция против закрытия Русского дома

В Берлине прошла акция против решения властей ФРГ закрыть Русский дом. Толпы активистов собрались у здания — многие держат флаги и таблички. Организатором митинга выступила партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»).

Одна из участниц заявила, что партия выступает за развитие дипломатии, переговоры с Россией и возобновление поставок российской энергии. По ее словам, жители Германии все чаще отказываются поддерживать традиционные политические силы.

«СМИ, телевидение уже практически невозможно смотреть, везде происходит манипуляция, и это катастрофа. Немецкая политика — это катастрофа», — сказала женщина журналистам.

О решении закрыть генконсульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил 1 сентября. Российского посла вызвали в МИД Германии. Поводом стали обвинения Берлина в адрес Москвы о якобы причастности к инциденту с дроном в Лейпциге.

Россия 7 сентября отозвала согласие на функционирование генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия должна прекратить работу не позднее 18 сентября, к этой же дате все сотрудники обязаны покинуть страну.

Ранее, 11 сентября, митинг против закрытия Русского дома прошел у посольства Германии в Москве. На акции собрались десятки молодых людей с плакатами, адресованными канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники генконсульства Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать здание перед прекращением работы. Соответствующее решение было принято в ответ на действия ФРГ — закрытие генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине. Российская сторона также потребовала остановить деятельность культурных центров имени Гете. Сотрудников этих организаций обязали покинуть страну до 13 сентября.

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