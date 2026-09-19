Москва промокнет и замерзнет: сентябрь опаздывает, но «отыграется»

Осенние дожди придут в Москву с 23 сентября

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает заметная смена погоды с началом астрономической осени. Осенние дожди начнутся в столичном регионе с 23 сентября, одновременно прогнозируется существенное понижение температуры. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, именно на следующей неделе, в среду, в этом году начнется астрономическая осень. Вместе с наступлением нового сезона в регион придут продолжительные осадки.

«Осенние дожди в столичном регионе прогнозируются с началом астрономической осени, а она к нам приходит 23 сентября», — рассказала Позднякова.

Она также предупредила о значительном изменении температурного режима. После относительно теплой погоды москвичей ожидает существенное похолодание.

Таким образом, уже на следующей неделе погода в столице начнет приобретать характерные для осени черты: продолжительные дожди будут сопровождаться снижением температуры.

Точные значения температуры и прогноз по отдельным дням могут корректироваться по мере приближения даты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



