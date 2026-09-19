Трамп сделал новые заявления о контроле США над Гренландией

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

Американский лидер назвал заключенную сделку «соглашением „Бесконечной жизни“».

Что сказал Трамп про Гренландию сегодня

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Тема:
Претензии США на Гренландию

Трамп сделал новые заявления о контроле США над Гренландией

США заключили соглашение с Данией, в рамках которого королевство передает Вашингтону полный контроль над вопросами безопасности в Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Среди других заявлений политика — упоминание о запрете для «любого противника США» на дальнейшее присутствие военных баз и осуществление инвестиций на территории острова. Обойти этот запрет можно будет только с согласия Вашингтона.

«Для нас большая честь и гордость за то, что только что произошло, и все, что сегодня было достигнуто, будет цениться американским народом. Мы немедленно начнем процесс создания крупного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, которых много», — заявил глава Белого дома.

Также в рамках соглашения планируется разместить в Гренландии крупный датский военный контингент.

Соглашение является бессрочным, однако работа по установлению соответствующих гарантий со стороны Копенгагена еще продолжается, подчеркнул Дональд Трамп.

«Это соглашение „Бесконечной жизни“, ему нет конца!» — написал политик.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлениях Трампа, касавшихся урегулирования украинского конфликта. Американский лидер считает, что США активно работают над подготовкой соглашения между Россией и Украиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

Тема:
Претензии США на Гренландию
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