Американский лидер назвал заключенную сделку «соглашением „Бесконечной жизни“».
Фото: Reuters/Evan Vucci
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп сделал новые заявления о контроле США над Гренландией
США заключили соглашение с Данией, в рамках которого королевство передает Вашингтону полный контроль над вопросами безопасности в Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Среди других заявлений политика — упоминание о запрете для «любого противника США» на дальнейшее присутствие военных баз и осуществление инвестиций на территории острова. Обойти этот запрет можно будет только с согласия Вашингтона.
«Для нас большая честь и гордость за то, что только что произошло, и все, что сегодня было достигнуто, будет цениться американским народом. Мы немедленно начнем процесс создания крупного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, которых много», — заявил глава Белого дома.
Также в рамках соглашения планируется разместить в Гренландии крупный датский военный контингент.
Соглашение является бессрочным, однако работа по установлению соответствующих гарантий со стороны Копенгагена еще продолжается, подчеркнул Дональд Трамп.
«Это соглашение „Бесконечной жизни“, ему нет конца!» — написал политик.
Ранее 5-tv.ru писал о заявлениях Трампа, касавшихся урегулирования украинского конфликта. Американский лидер считает, что США активно работают над подготовкой соглашения между Россией и Украиной.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 июл
- «Не продается»: премьер Гренландии ответил на слова Трампа о захвате острова
- 21 мар
- Минус 20 миллионов: на Западе заговорили о демографической катастрофе на Украине
- 9 февр
- Reuters: НАТО может начать военную операцию в Гренландии на этой неделе
- 1 февр
- Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии
- 30 янв
- Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе
- 24 янв
- Ошибка природы или мем года? Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
- 22 янв
- Марк Рютте мог предложить Дональду Трампу свой вариант сделки по Гренландии
- 22 янв
- Трамп пообещал выплатить по миллиону долларов жителям Гренландии за присоединение к США
- 22 янв
- Как к колонии: Путин указал на отношение Дании к Гренландии
- 22 янв
- Трамп заявил о бессрочном характере сделки США по Гренландии
74%
Нашли ошибку?