Проводы с выстрелами: тысячи мигрантов выдворят из Испании

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

В королевство перебралось свыше 72 тысяч человек, 100 погибли, не достигнув цели.

Как живут мигранты в Испании сегодня

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тысячи мигрантов выдворят из Испании в ближайшее время

В испанском анклаве Сеута началась масштабная операция по перемещению и выдворению мигрантов, находящихся на территории города. В мероприятиях участвуют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Reuters.

Во время проведения операции произошли столкновения между мигрантами и полицией. Правоохранители применяли спецсредства, в том числе стреляли в воздух резиновыми пулями. По данным агентства, некоторые мигранты получили удары дубинками.

По официальным оценкам, в Сеуте остаются около десяти тысяч мигрантов. Власти столкнулись с резким увеличением числа прибывающих после того, как люди начали пересекать границу со стороны Марокко по морю и суше.

На распространенных видеозаписях видно, как сотни мигрантов добираются до анклава на надувных кругах. Другие пытаются прорваться через пограничные сооружения.

Еще в конце июля для поддержки правоохранительных органов в регион направили военных. Кроме того, власти оборудовали на территории порта временное жилье, рассчитанное примерно на 1700 человек.

Reuters сообщает, что напряженность сохранялась и в местах временного размещения. Некоторые мигранты, проведшие ночь на пляже в ожидании места в убежище, сначала приветствовали начало организованного перемещения, однако позднее между людьми произошли столкновения из-за ограниченного количества свободных мест.

Ранее 5-tv.ru рассказал о вызванными миграционных кризисом митингами в Мадриде. В начале сентября собравшиеся у стен Конгресса депутатов граждане Испании выдвинули требование властям: защитить границы страны и не допустить повторения массового прорыва в Сеуту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в «Новый Херсонес»
2:15
Москва промокнет и замерзнет: сентябрь опаздывает, но «отыграется»
2:00
Проводы с выстрелами: тысячи мигрантов выдворят из Испании
1:45
Ирина Розанова о дебюте сына Анны Михалковой: «Нам нужны молодые мозги!»
1:30
В Берлине прошла акция против закрытия Русского дома
1:15
Трамп сделал новые заявления о контроле США над Гренландией

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Актриса Анна Шерлинг умерла в возрасте 46 лет
«Другой рельеф»: Хабенский раскрыл разницу между театральными школами двух столиц
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен