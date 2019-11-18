  1. Пятый канал
  4. Самолет с Хиллари Клинтон на борту начал терять детали и вернулся в Нью-Йорк

Самолет с Хиллари Клинтон на борту начал терять детали и вернулся в Нью-Йорк

, 4:56 | Светлана Шевченко 3

В правоохранительных органах сообщили, что на земле был найден металлический обломок самолета, а в воздухе виден дым.

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту экстренно вернулся в Нью-Йорк после сообщений о технической неисправности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в аэропорту вылета.

Известно, что лайнер American Airlines, направлявшийся в Вашингтон, через несколько минут после взлета начало трясти. В правоохранительных органах сообщили, что на земле был найден металлический обломок самолета, а в воздухе виден дым.

Информации о пострадавших не поступало. Резервный борт пассажирам был предоставлен очень быстро — через 30 минут. Представитель Хиллари Клинтон от комментариев отказался. На запрос CNN в секретной службе США тоже пока не ответили.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

4:56
Самолет с Хиллари Клинтон на борту начал терять детали и вернулся в Нью-Йорк
4:36
«Бонд. Алла Бонд»: Михеева снялась в откровенном платье на рояле
4:09
В России предлагают ужесточить ограничения на продажу алкоголя
3:48
Десятки авиарейсов в Приморье задерживаются из-за снежного циклона
3:32
Пушков прокомментировал совет польского политика по возвращению Крыма и Донбасса
3:17
Александр Васильев показал любимую женщину

Сейчас читают

Собчак и Богомолов живут порознь спустя два месяца после свадьбы
«Страшно»: Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев