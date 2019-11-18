Самолет с Хиллари Клинтон на борту начал терять детали и вернулся в Нью-Йорк

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту экстренно вернулся в Нью-Йорк после сообщений о технической неисправности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в аэропорту вылета.

Известно, что лайнер American Airlines, направлявшийся в Вашингтон, через несколько минут после взлета начало трясти. В правоохранительных органах сообщили, что на земле был найден металлический обломок самолета, а в воздухе виден дым.

Информации о пострадавших не поступало. Резервный борт пассажирам был предоставлен очень быстро — через 30 минут. Представитель Хиллари Клинтон от комментариев отказался. На запрос CNN в секретной службе США тоже пока не ответили.