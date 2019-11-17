С тех пор как Меган Маркл стала полноправным членом королевской семьи, она часто сталкивается с расистскими и сексистскими высказываниями в свой адрес. Справиться с травлей Маркл помогла Хиллари Клинтон. Герцогиня Сассекская решила лично отблагодарить супругу бывшего президента США за оказанную поддержку. Меган пригласила Хилари на личную встречу в свою загородную резиденцию. Об этом сообщает Spletnik.ru.

Политик и герцогиня смогли пообщаться в спокойной домашней обстановке в Фрогмор-хаусе. При встрече Меган и Хиллари обменялись дружескими объятиями. Принц Гарри также присутствовал на приеме. Вместе с дамами он поучаствовал в беседе, одной из тем которой стали дети. Маркл познакомила американского политика с шестимесячным сыном Арчи, а 72-летняя Клинтон рассказала паре о своем маленьком внуке Джаспере.

«Меган и Хиллари восхищаются друг другом. Это была очень милая и теплая встреча. Они прямо фанатки друг друга!» — описал общение между Маркл и Хиллари источник.

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Недавно бывший госсекретарь США публично заступилась за Меган Маркл. Она осудила травлю герцогини в СМИ и поделилась с девушкой ценным советом.

«Я просто хочу сказать ей, чтобы она держалась и не давала этим плохим людям сбить себя с толку. Продолжай делать то, что считаешь правильным», — дала политик совет Меган в эфире радиостанции BBC.

Супруга бывшего президента США восхитилась искренностью чувств герцога и герцогини Сассекских друг к другу и пожелала паре всего наилучшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри встретят Рождество в США.