Известный израильский актер разбился в авиакатастрофе в США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

За штурвалом находился сам артист, вместе с ним летела его ученица.

Актер Ги Капульник погиб в авиакатастрофе — что известно

Фото: legion-media/Ewan Partridge

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Известный израильский актер Ги Капульник погиб в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Калифорния. Об этом сообщает портал Need To Know.

Авиакатастрофа произошла 24 сентября неподалеку от аэропорта Хесперия. Капульник управлял воздушным судном самостоятельно. Вместе с ним на борту находилась женщина, которая проходила обучение пилотированию под руководством актера.

В агентстве заявили, что оба человека погибли, спасти их после падения самолета не удалось. При этом причины трагедии пока не установлены. Расследованием занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

На момент гибели Капульнику было 46 лет. За время работы в кино он снялся во многих заметных проектах — как в Израиле, так и за рубежом. Среди них — работы «Комната 514», «Сальса Тель-Авив», «Линия родства» и «Зов предков». Особое место в его фильмографии занимает картина «Ливан», которая была удостоена «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Полетами Капульник увлекался с самого детства и до начала творческой деятельности он служил в элитном поисково-спасательном подразделении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В 2014 году актер перебрался в США, где и реализовал свои способности в авиации на практике. Сначала он получил лицензию пилота, а потом стал коммерческим пилотом. Кроме того, он проводил летный инструктаж в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели 56-летнего актера и каскадера Олега Наумова. За годы карьеры он участвовал в создании фильмов «Тобол», «Крым» и «Союз Спасения», а также преподавал акробатику детям.

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