В США нашли обломки пропавшего медицинского самолета

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

На борту воздушного судна находилось шесть человек.

Крушение медицинского самолета в США

Фото: © Getty Images/Joe Raedle / Staff

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Обломки пропавшего медицинского транспортного самолета нашли возле острова Нантакет в американском штате Массачусетс. Об этом сообщило CBS со ссылкой на береговую охрану США.

На борту воздушного судна находились шесть человек — два пилота и два медицинских работника, все с гражданством Канады, а также два гражданина Бермудских островов. Самолет следовал от Бермудских островов в Бостон.

Как дополнительно сообщило BBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации, радиосвязь с самолетом была потеряна 3 октября, немногим позже 1:00 по местному времени. Согласно данным системы отслеживания FlightAware, перед этим летательный аппарат значительно снизился.

Поиски выживших продолжаются. Компетентные органы уже уведомили ближайших родственников пассажиров. В поисках задействованы корабли, вертолеты и самолеты.

Согласно бортовому номеру, воздушное судно принадлежало оператору Latitude Air Ambulances. Он занимается международными перевозками пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях нападения на рейсе Flydubai.

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