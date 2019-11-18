Куба ярко отмечает юбилей своей столицы. Гаване исполняется 500 лет. На каждом углу Острова Свободы вторые сутки зажигательные танцы и песни, ведь кубинцы умеют веселиться, как никто другой.

Главные торжества сейчас проходят у Капитолия — это гордость всего острова свободы. Тем более после реставрации купола — такой подарок сделала наша страна. На Кубе всегда рады гостям из России, это туристическое направление до сих пор — одно из самых популярных.

«Это уважение, взаимная симпатия между нашими странами. История наших отношений — это хороший фундамент для расширения и углубления нашего сотрудничества, как стратегических партнеров», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

И еще один подарок на 500-летие столицы Кубы — гастроли Мариинского театра. На главной сцене Большого театра Гаваны — наши звезды балета. Ведь классику на Острове свободы любят ничуть не меньше, чем сальсу или румбу.