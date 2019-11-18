Якутск соединят с Россией: Путин одобрил строительство моста через реку Лену

Президент РФ Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену под Якутском. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Заложить средства на строительство моста под Якутском главу государства попросил глава Якутии Айсен Николаев. Он направил письмо, на которое Путин наложил резолюцию: «Ситуация созрела до реализации». В ней же президент поручил правительству внести предложение о строительстве сооружения.

По данным издания, стоимость трехкилометрового моста с 11 километрами подходов оценивается в 83 миллиарда рублей с учетом НДС. Из этой суммы 54 миллиарда должно выделить государство; остальные средства должен предоставить инвестор. Если деньги будут выделены, завершить строительство моста планируется в 2025 году.

В письме главы Якутии говорится, что мост позволит увеличить круглогодичную транспортную доступность населения с 21% до 70%, поднять ВРП Якутии на 2,5-3%, а также снизить затраты на северный завоз на 4,1 миллиарда рублей в год.

Якутск — единственный из ста крупнейших городов РФ, в который нельзя попасть на автомобиле в любое время года. Стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году. В это время приходится использовать паром. Концепция строительства моста через Лену существует с 1980-х годов.

В конце прошлого года 5-tv.ru сообщал, как глава Якутии убеждал Владимира Путина в нужности моста через реку Лена.