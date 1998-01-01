Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена

Строительство моста через реку Лена в Якутии позволит соединить западную и восточную части России, начиная от Охотского моря до Иркутской области. Кроме этого, сооружение поможет серьезно увеличить транспортную доступность республики. Об этом рассказал Глава Республики Саха Айсен Николаев, комментируя просьбу президента Владимира Путина оценить результаты от реализации проекта.

— Я благодарен корреспонденту газеты, который смог задать этот вопрос на пресс-конференции. Мост через реку Лена нужен не только Якутии, но и соседям. Он будет соединять западную и восточную части нашей страны, начиная от Охотского моря до Иркутской области. Благодаря появлению моста мы сможем очень серьезно поднять развитие огромных территорий, а также увеличить транспортную доступность республики, — рассказал Николаев.

Также он отметил, что проект строительства моста через Лену стоимостью 80 миллиардов рублей был одобрен Федеральным дорожным агентством. Считается, что, кроме прочего, сооружение приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза. Мост должен представлять собой транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги.

Вопрос про строительство сооружения якутский журналист задал во время ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря.

— Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтраса и Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем, — ответил ему Путин.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе большой пресс-конференции глава государства пообещал помочь обманутым дольщикам.