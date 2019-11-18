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Житель Китая продал дочь незнакомцам и потратил вырученные деньги на стримерш

, 8:54 | Игорь Рязов 86

Отец заработал на продаже ребенка 80 тысяч юаней (730 тысяч рублей), заявив, что не мог его содержать.

Фото: www.globallookpress.com / Feng Zi

Житель китайской провинции Фуцзянь продал родную дочь незнакомой семейной паре, а вырученные деньги потратил на стримерш. Об этом сообщает Daily Mail.

Горе-отец в одиночку воспитывал сына и дочь. Он заявил, что не мог содержать их обоих после смерти жены. В начале этого года мужчина нашел семейную пару, согласившуюся «усыновить» девочку. У супругов были проблемы с фертильностью, а их единственный сын умер в 2017 году.

В феврале отец получил за родную дочь 80 тысяч юаней (около 730 тысяч рублей – Прим. ред). Эти деньги он довольно быстро спустил на стримерш, вещающих на китайской видеоплатформе Kuaishou. Мужчина покупал им виртуальные подарки, а также платил за исполнение его пожеланий в эфире.

Власти узнали о незаконной сделке в мае. Тогда купившая девочку семья попыталась подать заявление на оформление документов для нее. Новые родители предоставили поддельное свидетельство о рождении.

Местная прокуратура выдвинула против отца ребенка обвинение в торговле детьми. Купившие девочку супруги тоже будут привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о молодой жительнице Пскова, которая бесплатно отдала новорожденного ребенка незнакомой женщине из Вологды.

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