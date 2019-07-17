«Отдам ребенка бесплатно»: в Пскове начался суд над подарившей дочь женщиной

, 20:27 Эфирная новость 49

На скамье подсудимых и жительница Вологды, которая согласилась принять в дар малышку.

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Фото, видео : Demian Stringer / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Пскове начался громкий судебный процесс по делу матери, подарившей свою новорожденную дочку. На скамье подсудимых двое. 24-летняя жительница Пскова, которая родила девочку и выложила пост в интернете: «отдам ребенка бесплатно». А также — 47-летняя жительница Вологды. Она откликнулась на объявление и забрала малышку к себе. Несмотря на отсутствие денег в сделке, действия обеих подпадают под статью о торговле людьми.

«Установлено и не оспаривается сторонами тот факт, что ребенок родился 26 ноября 2018 года. 1 декабря этого же года был выписан из перинатального центра и 9 декабря 2018 года изъят правоохранительными органами в другом субъекте федерации», — заявил помощник прокурора города Псков Алексей Никифоров.

Сейчас девочке полгода, она живет с родной бабушкой. Так же как и старший ребенок в этой семье. Мать с обоими детьми не общается. Органы опеки предполагают, что после приговора она может быть лишена родительских прав. Первое же заседание по делу пришлось перенести. В зал не явился адвокат. Судебный процесс продолжится 24-го июля.

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