Актриса Анастасия Веденская заявила на премьере фильма «Блаженный», в котором сыграла роль дьяволицы, что не любит православие и предпочитает ему буддизм.

«Я уже давно буддистка и люблю тему, которая затронута в фильме. Вот православие не очень люблю, мне кажется, что эта религия — зло для нашего русского народа», — цитирует артистку сайт Teleprogramma.pro.

Веденская добавила, что люди уходят в православие из-за «какого-то сильного страха». Наиболее верующие из них, по ее мнению, бывают даже хуже атеистов. Она считает, что людям лучше думать о запуске спутников в космос, а не заниматься религиозными вопросами.

Кроме рассуждений о религии, актриса также рассказала о работе над фильмом «Блаженный». Она призналась, что роль дьяволицы стала самой легкой в ее карьере. Трудности на съемочной площадке, по ее словам, возникали только из-за партнера Георгия Витязева.

«Сложно было работать с партнером Георгием Витязевым, который сыграл главную мужскую роль, ведь он непрофессиональный актер», — объяснила Веденская.

Анастасия Веденская в течение 14 лет была замужем за известным актером Владимиром Епифанцевым. Они расстались в октябре прошлого года по инициативе Анастасии. Ранее 5-tv.ru сообщал, что теперь Веденская не подпускает Епифанцева к детям из-за его «угарных вечеринок».