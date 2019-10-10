Бывшая жена Епифанцева не пускает к нему детей из-за «угарных вечеринок»

Актер Владимир Епифанцев редко видится со своими детьми и жалуется, что этому препятствует бывшая жена Анастасия Веденская. Сама звезда сериала «Тихий Дон» в интервью интернет-изданию WomanHit объяснила, что это не совсем так.

«Просто он снимает комнату на территории завода, где, на мой взгляд, далеко не самые лучшие условия и в которой ночует куча его друзей. У них там тусовки и веселье, он выкладывает фото и видео своих угарных вечеринок в Инстаграм, ложится спать утром и просыпается к ночи. При таком режиме с детьми совпадений нет», — сказала Анастасия.

После развода Владимир часто приезжал навестить сыновей, но потом перестал. Сейчас старшему Гордею уже исполнилось 14 лет, Орфею 11. По словам Веденской, мальчики сами уже избегают общения с отцом. Младший даже заблокировал папу в телефоне — обиделся, что тот не поздравил его с днем рождения, хотя и был в Москве. Даже не позвонил.

«Володя расставил приоритеты таким образом, что дети в эту систему не вписываются, и, конечно же, они это прекрасно видят. Недавно мы смотрели фильм, там был главный герой — отец семейства. Орфей заплакал и сказал: „А у нас папа тоже был очень хорошим раньше“. В эти моменты мне становится физически больно за детей», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему распался 11-летний брак Владимира Епифанцева и Анастасии Веденской. По словам актрисы, муж изводил ее истериками.