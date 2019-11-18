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  4. У 90-летнего блокадника в Петербурге украли ценные боевые награды

У 90-летнего блокадника в Петербурге украли ценные боевые награды

, 12:39 | Карина Бернтгольц 41

Пенсионер сообщил в полицию о пропаже орденов, медалей и раритетных часов за 50 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

90-летний житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже. Ветеран сообщил, что, вернувшись с супругой домой, обнаружил входную дверь открытой. Из его квартиры на улице Ломоносовской пропало множество орденов, медалей, а также каретные часы с боем стоимостью 50 тысяч рублей.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, входная в дверь в квартиру, по предварительным данным, была взломана. Из нее вынесли орден Октябрьской революции, орден Красной звезды, орден трудового Красного знамени, орден «Знак почета», три медали «Ветеран труда», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За доблестный труд», семь юбилейных медалей «Блокадникам Ленинграда», значки об окончании институтов МЭИ и МИСИ, а также знак почетного работника водного хозяйства РФ.

Общую стоимость ущерба мужчина оценить затруднился. По факту произошедшего инцидента стражи порядка начали проводить проверку. Сотрудники полиции изучают запись с камер наблюдения, установленных в доме заявителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Барнауле проверили приют, где обнаружили истощенных пожилых людей. По словам автора расследования, не менее 15 человек содержались в небольшой квартире в антисанитарных условиях и без соответствующего медицинского ухода. Соседи сообщили, что одна из бабушек — ветеран Великой Отечественной войны.

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