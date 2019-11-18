Пользователи «Одноклассников» проголосуют за лучший контент 2019 года

В «Одноклассниках» открылось голосование за лучший контент 2019 года. Пользователи соцсети смогут отдать свой голос за любимое шоу, сериал, блогера, фильм, хит и спортивную трансляцию. В список номинантов премии «Самый ОК!» попали проекты, созданные исключительно российскими производителями контента. Голосование продлится до 9 декабря 2019 года.

Победители, которых выберут пользователи соцсети, получат специальную яркую отметку, которая выделит их среди других сообществ в «Одноклассниках». После голосования на фотографии профиля появится специальный бейдж с логотипом премии «Самый ОК!».

Выбирать своего фаворита среди представленных номинантов можно не чаще одного раза в сутки как в мобильной, так и в десткопной версии соцсети. В 2018 году лауреатов премии «Самый ОК!» поддержали более 1,8 миллиона пользователей. Список номинантов в этом году выглядит следующим образом:

Шоу года

«Голос. Дети», Первый канал

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов», ТВ-3

«Форт Боярд», СТС

«Решала», ЧЕ!

«Ты супер!», НТВ

Сериал года

«Слепая», ТВ-3

«Реальные пацаны», ТНТ

«СеняФедя», СТС

«Другие», Первый канал

«Содержанки», START

OK.ru

Фильм года

«Т-34»

«Тобол»

«Балканский рубеж»

«Громкая связь»

«Семь ужинов»

Блогер года

Двое и алоэ

Юлия Фомина

Вокруг Светы

Ольга Дори

Crazy Russian

Неугомонные

Спортивная трансляция года

II Европейские игры 2019

UFC 242: Хабиб — Порье

The International 2019

Ла Лига и Серия А

«Зенит» — «Локомотив»

Хит года

«Грустный Дэнс», Artik & Asti feat. Артем Качер

«Life», Zivert

«Зацепила», Артур Пирожков

«Аллея», JONY

«Витаминка», Тима Белорусских

OK.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал о возможности зарабатывать на прямых трансляциях в «Одноклассниках».