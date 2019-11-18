Пользователи «Одноклассников» проголосуют за лучший контент 2019 года

В «Одноклассниках» открылось голосование за лучший контент 2019 года. Пользователи соцсети смогут отдать свой голос за любимое шоу, сериал, блогера, фильм, хит и спортивную трансляцию. В список номинантов премии «Самый ОК!» попали проекты, созданные исключительно российскими производителями контента. Голосование продлится до 9 декабря 2019 года.
Победители, которых выберут пользователи соцсети, получат специальную яркую отметку, которая выделит их среди других сообществ в «Одноклассниках». После голосования на фотографии профиля появится специальный бейдж с логотипом премии «Самый ОК!».
Выбирать своего фаворита среди представленных номинантов можно не чаще одного раза в сутки как в мобильной, так и в десткопной версии соцсети. В 2018 году лауреатов премии «Самый ОК!» поддержали более 1,8 миллиона пользователей. Список номинантов в этом году выглядит следующим образом:
Шоу года
«Голос. Дети», Первый канал
«Последний герой. Актеры против экстрасенсов», ТВ-3
«Форт Боярд», СТС
«Решала», ЧЕ!
«Ты супер!», НТВ
Сериал года
«Слепая», ТВ-3
«Реальные пацаны», ТНТ
«СеняФедя», СТС
«Другие», Первый канал
«Содержанки», START
Фильм года
«Т-34»
«Тобол»
«Балканский рубеж»
«Громкая связь»
«Семь ужинов»
Блогер года
Двое и алоэ
Юлия Фомина
Вокруг Светы
Ольга Дори
Crazy Russian
Неугомонные
Спортивная трансляция года
II Европейские игры 2019
UFC 242: Хабиб — Порье
The International 2019
Ла Лига и Серия А
«Зенит» — «Локомотив»
Хит года
«Грустный Дэнс», Artik & Asti feat. Артем Качер
«Life», Zivert
«Зацепила», Артур Пирожков
«Аллея», JONY
«Витаминка», Тима Белорусских
Ранее 5-tv.ru рассказал о возможности зарабатывать на прямых трансляциях в «Одноклассниках».