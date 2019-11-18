«Наша Шэрон Стоун»: Наталья Ветлицкая возвращается на сцену в новом образе

Стилист Вадим Галаганов опубликовал фото певицы Натальи Ветлицкой в новом образе на своей странице в Instagram. Имиджмейкер подтвердил, что звезда возвращается на сцену.

Поклонники с восторгом оценили новый образ знаменитости и отметили, что она теперь невероятно похожа на американскую актрису Шэрон Стоун.

«Какая же она красивая!»;

«Женщина-мечта»;

«Хороша чертовка! Все в ней зажигает»;

«Потрясающая! Наша Шэрон Стоун»;

«Обожаю Ветлицкую. Стильная. Красивая. Предмет для подражания», — написали фанаты.

Instagram @vadimgalaganovv

Известно, что большой гастрольный тур Ветлицкой намечен на следующий год. Пока все детали будущего шоу звезды держатся в секрете. Сейчас певица активно готовит сольную программу, и фанаты ожидают услышать на выступлении хиты и новые композиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Ветлицкая оказалась владелицей роскошной недвижимости на два миллиарда.