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  4. Певица Ветлицкая оказалась владелицей роскошной недвижимости на два миллиарда

Певица Ветлицкая оказалась владелицей роскошной недвижимости на два миллиарда

, 19:23 175

В распоряжении артистки — частные дома в России и Италии, а также настоящая усадьба с личным парком.

Фото: Facebook / Vetla

Популярная в девяностые певица Наталья Ветлицкая уже много лет живет в Италии. Однако недвижимость у артистки имеется и в России — причем жилплощадь в обеих странах никак нельзя назвать скромной. Сообщает eg.ru. 

В Италии по данным издания у Ветлицкой имеется роскошный двухэтажный коттедж и частный загородный дом. Недвижимость, которой артистка владеет в России, куда более претенциозна — в распоряжении Натальи есть усадьба в Подмосковье, общая площадь которой составляет почти три гектара. На территории поместья — фонтан во французском стиле, дом для прислуги и даже собственный парк с личным выходом на берег реки. В том же поселке, где располагается усадьба, Ветлицкая владеет еще одним домом. В сравнении с роскошными просторами поместья эта недвижимость выглядит более чем скромно — всего 200 квадратных метров. Известно, что в доме живет мать певицы.

Кроме того, на Наталью оформлена квартира в элитном жилом комплексе «Патриарх». Ее метраж не уступает частному дому артистки в Подмосковье — 200 «квадратов». Как сообщает опубликовавшее снимки недвижимости Ветлицкой издание eg.ru, общая стоимость домов и квартир, которыми владеет звезда, составляет порядка двух миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторое время в шоу-бизнесе стали активно обсуждать слухи о возвращении звезды 90-х на российскую сцену. Якобы по данным инсайдеров у знаменитости возникли финансовые трудности, а ее европейские счета оказались заблокированы. В свою очередь Ветлицкая поблагодарила журналистов «за пиар», а хейтеров назвала ассенизаторами.

К слову, известный российский композитор и автор песен Юрий Лоза заявил, что возвращение Натальи Ветлицкой на российскую сцену могло бы создать серьезную конкуренцию нынешним звездам. Особенно в вопросе чеса по корпоративам.

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