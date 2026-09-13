«Лучшая форма»: Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой

Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой

Блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой. На своей странице в социальной сети знаменитость разместила видео, в котором подробно рассказала, как ей удалось добиться такого потрясающего эффекта.

Виктория Боня подчеркнула, что она довольно быстро вернула прежнюю форму. Некоторое время назад из-за травмы ноги врачи запретили телеведущей заниматься активными нагрузками. В результате Боня, по ее словам, немного себя запустила. Но как только ограничения перестали действовать, экс-участница «Дома-2» тут же пошла в фитнес-клуб.

Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой. Фото: Instagram*/victoriabonya

«Думаю, в мои 47 у меня будет лучшая форма. Идем к этому», — сказала Виктория, которая через два месяца отметит свой день рождения.

Боня добавила, что такого эффекта ей удалось добиться, в том числе благодаря смене подхода к спорту. Перед тем как подняться на Эверест, блогер занималась дважды в день. Однако это не приносило существенного результата. Во время «отдыха» телеведущая сдала генетический тест и посмотрела на свои занятия под другим углом. Теперь она следует рекомендациям специалиста, правильно питается и не усердствует с тренировками.

Ранее Виктория Боня рассказала, что она отправила свою 14-летнюю дочь Анджелину в школу. До этого подросток была на дистанционном обучении. Решение матери девочке не понравилось.

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