Момент смертельного наезда полицейским на пенсионерку в Свердловской области попал на видео

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, в поле зрения которой попал момент смертельного ДТП в городе Кушва Свердловской области.

На записи видно, как автомобиль замначальника по охране общественного порядка городского ОМВД Максима Иванцова на приличной скорости двигается по проезжей части. В правом верхнем углу кадра в свете фар появляется силуэт женщины, переходящей дорогу. В этот момент, предположительно, и происходит удар, который оказался смертельным для пешехода. Судя по «стоп-сигналам», водитель начал тормозить только в тот момент, когда местная жительница оказалась в непосредственной близости от машины.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в крови полицейского алкоголя не обнаружено. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейский на большой скорости насмерть сбил пенсионерку на Урале.