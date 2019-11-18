Благоприятные и несчастливые дни: Лунный календарь на неделю с 18 по 24 ноября

Если хотите, чтобы все задуманное случилось, и Вселенная помогла в осуществлении ваших планов, то необходимо придерживаться рекомендаций Лунного календаря. Избежать неудач и выбрать подходящее время для новых свершений, поможет план на неделю. О том, что и когда лучше всего выполнять, рассказал портал 7дней.ru.

Понедельник, 18 ноября

День нейтральный

Этот день благоприятен для любых благих начинаний и всего, что связано с детьми, в том числе и зачатие. Также день подойдет для путешествий, торговли, творчества, любви, заботы и контакта с водой.

На 18 ноября лучше не назначать свадьбы. Не рекомендуется проявление суровости и строгости, а также любая негативная деятельность.

Вторник, 19 ноября

День неблагоприятный

Этот день хорошо подходит для активных и решительных действий, ведения военных действий. Также успешны дела будут в конкуренции и суде.

Не рекомендуется 19 ноября решать свои финансовые вопросы и делать крупные приобретения. А также путешествовать и стричь волосы. Неблагоприятный период с 18 до 20 часов по московскому времени.

Среда, 20 ноября

День нейтральный

20 ноября хорошо скажется на вашей карьере, поэтому можете смело обращаться к начальству и требовать продвижения по службе. Хорошо в этот день удастся вам выступить перед публикой, а также вы сможете урегулировать конфликты и укрепить свои родственные связи.

Однако в этот день опасайтесь несчастных случаев, пожаров, долгов и угрозы репутации. Категорически запрещено строить планы на будущее и путешествовать.

Четверг, 21 ноября

День неблагоприятный

Этот день желательно провести в комфорте и уюте. 21 ноября отлично подойдет для романтических отношений, свиданий, новых знакомств, отдыха, релаксации и просто праздного времяпровождения.

Не рекомендуется в этот день начинать новые проекты и дела, принимать решения, заниматься бизнесом. Велика вероятность несчастных случаев, в том числе вы можете влезть в долги. Запрещено начинать 21 ноября лечение, а также путешествовать.

Пятница, 22 ноября

День нейтральный

Этот день идеально подойдет для бракосочетания, зачатия детей, наслаждения и отдыха. Можете смело планировать и начинать новые дела, осуществлять покупки и помогать другим людям. А еще день подойдет для процедур красоты и здоровья и хорошо отразится на материальных делах.

Категорически запрещается назначать на 22 ноября операции и вступать в конфликты. Не рекомендуется завершать что-либо в этот день.

Суббота, 23 ноября

День нейтральный

23 ноября лучше всего подойдет, чтобы проявить свой талант: в творчестве, обучении, духовных практиках или ручной работе. День благоприятен для сохранения семейных ценностей и поддержания порядка.

Не рекомендуются длительные путешествия и долгосрочные проекты.

Воскресенье, 24 ноября

День неблагоприятный

В этот день рекомендуется отдать предпочтение всему, что связано с одеждой и ювелирными украшениями, а также дизайну или искусству. Еще этот день благоприятен для дружбы и времяпровождения с детьми. 24 ноября можете смело строить планы, путешествовать, а также стричь волосы.

Запрещено в этот день проявлять гнев, агрессию, насилие и провоцировать конфликты.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября.