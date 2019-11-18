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  4. Историк Олег Соколов, обвиненный в убийстве аспирантки СПбГУ, пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиненный в убийстве аспирантки СПбГУ, пытался покончить с собой

, 18:56 | Алиса Маркова 1 626

Бывший доцент петербургского университета хотел свести счеты с жизнью во время следственного эксперимента.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

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Бывший доцент СПбГУ, историк, занимавшийся изучением истории Франции, и в частности жизни Наполеона, Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей ученицы Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.

Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции. Отмечается, что это произошло еще в минувшую пятницу, 15 ноября, когда Соколов показывал, как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Ещенко.

Во время эксперимента, с него сняли наручники, тогда-то Олег Соколов и попытался расстаться с жизнью, однако его моментально остановили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Олег Соколов был доставлен на место предполагаемого убийства в каске и бронежилете. Также мужчина показал следователям, как пытался утопить рюкзак с частями тела. По версии следствия, Соколов убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко.

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