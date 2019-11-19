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Золотые АЗС: как бороться с топливным заговором

, 2:44 Эфирная новость 22

В Минпромторге посчитали — недолив на заправках превышает норму в два-три раза.

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Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru

Минпромторг подсчитал, сколько топлива россиянам не доливают на автозаправочных станциях. Данные ведомства шокируют — явление массовое.

С обманом можно столкнуться на двух автозаправках из трех. Если быть точнее, то на каждые оплаченные десять литров в среднем недоливают от 50-ти до 90 миллилитров.

Скандал вспыхнул, как бензин, когда эксперты Минпромторга опубликовали данные исследований. Больше половины заправок — продают воздух. Доходит до абсурда — чем больше водитель покупает топлива, тем меньше его заливают.

Недолив на несколько процентов — автомобильный датчик не покажет. Это можно сделать только с помощью специального оборудование. Выходит — схема обмана безотказна — все тайны коммерсантов покрыты мраком топливного бака.
С водителя по литру — владельцам АЗС миллионы!

Как бороться с топливным заговором — расскажет Олег Барышев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых разработках законопроекта в рамках контроля за качеством и количеством топлива.

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