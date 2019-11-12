С недоливом и некачественным топливом в России будут бороться рублем

Каждая пятая автозаправка в России недоливает топливо. В Минпромторге заявили, что бороться с этим намерены рублем. И законопроект уже подготовлен.

Так, автозаправочной станции в случае выявления недолива будет грозить штраф в размере одного процента от годовой выручки, но не менее полумиллиона рублей. Если АЗС поймают на обмане клиента повторно, раскошелиться уже придется на три процента, но не менее двух миллионов рублей.

Есть нарекания и по качеству бензина. Проверка почти тысячи автозаправок показала, что в девяти процентах случаев топливо не соответствовало установленным нормам, покупателю попросту сбывали суррогат. Наиболее проблемные регионы в этом вопросе — Крым и Дагестан.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в России резко обрушился спрос на бензин.