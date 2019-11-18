Три человека погибли в результате стрельбы в США

Неизвестный устроил стрельбу на выходе из супермаркета Walmart в американском городе Дункан в штате Оклахома, три человека погибли. ЧП произошло 18 ноября около 10 утра.

По словам шерифа, погибшие — две женщины и сам стрелок. Отмечается, что огонь велся из пистолета. Все близлежащие магазины и социальные учреждения закрыты. На месте происшествия работает полиция.

Сегодня в городе Ферно в штате Калифорния также в результате стрельбы по меньшей мере девять человек получили ранения. Несколькими днями ранее два человека пострадали, когда неизвестный начал палить из огнестрельного оружия по зрителям школьного футбольного матча в Нью-Джерси.