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Три человека погибли в результате стрельбы в США

, 21:39 | Сергей Зеленский Видео 9

В полиции заявили, что сам стрелок мертв.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Melanie Conner, Twitter @Iedit4Fox5ATL

Неизвестный устроил стрельбу на выходе из супермаркета Walmart в американском городе Дункан в штате Оклахома, три человека погибли. ЧП произошло 18 ноября около 10 утра.

По словам шерифа, погибшие — две женщины и сам стрелок. Отмечается, что огонь велся из пистолета. Все близлежащие магазины и социальные учреждения закрыты. На месте происшествия работает полиция.

Сегодня в городе Ферно в штате Калифорния также в результате стрельбы по меньшей мере девять человек получили ранения. Несколькими днями ранее два человека пострадали, когда неизвестный начал палить из огнестрельного оружия по зрителям школьного футбольного матча в Нью-Джерси.

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Видео с места стрельбы в Калифорнии
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