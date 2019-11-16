  1. Пятый канал
  4. Видео: Два человека пострадали во время стрельбы на школьном футбольном матче в США

Видео: Два человека пострадали во время стрельбы на школьном футбольном матче в США

, 6:01 | Алиса Маркова Видео 49

ЧП произошло в городе Плезантвилле в штате Нью-Джерси.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @JeffSkversky, @kminnicksports

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы во время матча по американскому футболу между школьными командами. ЧП произошло в городе Плезантвилле в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию полиции.

В сети также появляются записи, на которых запечатлено произошедшее. На кадрах слышна стрельба, видно, как люди в панике разбегаются с трибун и поля в поисках укрытия.

Пока сведения о состоянии пострадавших не поступали. Также неизвестно, кто устроил стрельбу и удалось ли его задержать сотрудникам полиции. Информация выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шесть человек ранены в результате стрельбы в американской школе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам

Последние новости

7:16
Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам
6:59
Орландо Блум не готов заводить детей с Кэти Перри
6:37
Глава охранного предприятия арестован после стрельбы в колледже в Благовещенске
6:18
Киркоров о спортивных тренировках: «От одной мысли портится настроение»
6:01
Видео: Два человека пострадали во время стрельбы на школьном футбольном матче в США
5:38
Зачем Дмитрий Тарасов снова подал в суд на первую жену? Отвечает звездный адвокат Сергей Жорин

Сейчас читают

Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам
Звезда «Дома-2» опубликовала в сети абсолютно голое фото с сыном
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев