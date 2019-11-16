Видео: Два человека пострадали во время стрельбы на школьном футбольном матче в США

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы во время матча по американскому футболу между школьными командами. ЧП произошло в городе Плезантвилле в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию полиции.

В сети также появляются записи, на которых запечатлено произошедшее. На кадрах слышна стрельба, видно, как люди в панике разбегаются с трибун и поля в поисках укрытия.

Пока сведения о состоянии пострадавших не поступали. Также неизвестно, кто устроил стрельбу и удалось ли его задержать сотрудникам полиции. Информация выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шесть человек ранены в результате стрельбы в американской школе.