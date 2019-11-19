В Минздраве назвали причины увольнения проводившего уникальные операции врача

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об увольнении врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их словам, он был оформлен только на четверть ставки и осуществлял свою деятельность в центре на условиях «внешнего совместительства». За время работы Каабак провел 21 операцию.

Также в ведомстве подчеркнули, что НЦЗД является одним из ведущих в мире по трансплантологии и его специалисты успешно пересаживают органы детям вне зависимости от возраста и веса. Возраст пациентов начинается с четырех месяцев, а вес с 3,5 килограмм.

«Общий опыт таких трансплантаций — более 1000, только сначала текущего года сделано свыше 120. Наиболее частой является трансплантация печени (дети от 3,5 кг) и почки (дети от 6 кг)», — добавили в Минздраве.

В свою очередь Михаил Каабак в интервью РБК заявил, что причиной его увольнения являются претензии к применяемому им препарату. В частности, он использовал алемтузумаб, который ослабляет иммунную систему, чтобы орган не отторгался организмом. Всю ситуацию врач называет недоразумением, в котором необходимо разобраться.

А пока родители пациентов написали петицию, в которой потребовали восстановить его в должности.