  1. Пятый канал
  4. В Минздраве назвали причины увольнения проводившего уникальные операции врача

В Минздраве назвали причины увольнения проводившего уникальные операции врача

, 1:58 | Светлана Шевченко 14

Михаил Каабак является единственным в России специалистом, который пересаживает почки детям с маленьким весом.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об увольнении врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их словам, он был оформлен только на четверть ставки и осуществлял свою деятельность в центре на условиях «внешнего совместительства». За время работы Каабак провел 21 операцию.

Также в ведомстве подчеркнули, что НЦЗД является одним из ведущих в мире по трансплантологии и его специалисты успешно пересаживают органы детям вне зависимости от возраста и веса. Возраст пациентов начинается с четырех месяцев, а вес с 3,5 килограмм.

«Общий опыт таких трансплантаций — более 1000, только сначала текущего года сделано свыше 120. Наиболее частой является трансплантация печени (дети от 3,5 кг) и почки (дети от 6 кг)», — добавили в Минздраве.

В свою очередь Михаил Каабак в интервью РБК заявил, что причиной его увольнения являются претензии к применяемому им препарату. В частности, он использовал алемтузумаб, который ослабляет иммунную систему, чтобы орган не отторгался организмом. Всю ситуацию врач называет недоразумением, в котором необходимо разобраться.

А пока родители пациентов написали петицию, в которой потребовали восстановить его в должности.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

2:12
Пугачева переживает, что не увидит совершеннолетие дочери
1:58
В Минздраве назвали причины увольнения проводившего уникальные операции врача
1:39
Дело доцента СПбГУ Соколова внесло правки в проект закона о домашнем насилии
1:25
Директор Успенской объяснил, почему певица отменила концерт в Петербурге
1:11
Пушилин: политика Киева по отношению к жителям юго-востока разрушительна
0:57
Эксцентричный миллионер купил футбольный клуб и назначил себя тренером

Сейчас читают

Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]